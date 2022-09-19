Kaza, saat 15.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Çınarönü Mahallesi'nde meydana geldi. Çınarönü Caddesi'nden Yakın Çevre Yolu yönüne giden Ersin B. yönetimindeki 27 AAJ 751 plakalı TIR, önündeki araçların yavaşlaması üzerine durdu. Semt pazarında incir sattığı belirtilen Bayram Damar, TIR'ın önünden yolun karşısına geçmek istedi. Araçların ilerlemesiyle yolun açıldığını gören Ersin B.?nin hareket ettirdiği TIR, Damar'a çarptı. Damar aracın altında kalırken, ihbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Bayram Damar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | ANİDEN HAREKET EDEN TIR'IN ALTINDA KALIP, ÖLDÜ - Son Dakika

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