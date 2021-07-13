Son dakika haberleri: GAZİANTEP - Anız yangını ekili alanlara da zarar veriyor - Son Dakika

İslahiye ilçesinde yaşanan anız yangınında, bir üreticiye ait bahçedeki ağaçlar da zarar gördü.

Göltepe Mahallesi mevkiindeki çiftlikte oturan Cemal Yılmaz (75), geçen haftada bazı kişiler tarafından anız yakıldığını belirterek, mağdur edildiğini söyledi.

Bahçesindeki ağaçlara her zaman çocukları gibi baktığını anlatan Yılmaz, "30 zeytin ağacı, 20'den fazla yeni zeytin fidanı ve 100'ün üzerinde nar, dut ağacı ve diğer cinslerde ağacım yandı. Yaşları 30 olan ağaçlarım da zarar gördü. Yetkililerden sorumluların bulunarak hesap vermesini talep ediyorum." diye konuştu.