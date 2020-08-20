Sivas'ta 'Anıza doğrudan ekim' yöntemi ile ekimi gerçekleştirilen yulafın ilk hasadı gerçekleştirildi.

Sivas'ta Merkeze bağlı Porsuk Köyü'nde Yavuz Eker'e ait anıza doğrudan ekim tarlasında hasat yapıldı. İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız ve Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ile birlikte hasat çalışmalarını yerinde inceleyen Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, "Bu yöntem sayesinde arazilerimiz 1 yıl bekletilmek zorunda kalmıyor. Bilhassa yem bitkileri üzerine bu yöntemle yapılan ekim sayesinde güzel verim elde ediliyor" dedi.

Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ; İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız ve Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ile birlikte merkeze bağlı Porsuk Köyü'nde Yavuz Eker'e ait arazide anıza ekim yöntemi ile yapılan hasat çalışmalarını yerinde inceledi.

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, tritikale ve yulaf eken Eker'i tebrik ederek "Porsuk köyümüzde anıza ekim yöntemi ile hasat başarılı bir şekilde gerçekleştiriliyor. Artık herk yapmadan, nadasa bırakmadan direkt hasadını yaptıktan sonra aynı tarlaya yeniden ekim yapılabiliyor. Bu yöntem sayesinde arazilerimiz 1 yıl bekletilmek zorunda kalmıyor. Bilhassa yem bitkileri üzerine bu yöntemle yapılan ekim sayesinde güzel verim elde ediliyor. Bu sayede hem ürün çeşitliliği artıyor hem de ülkemizin dışarıya karşı bilhassa yemde bağımlılığını azaltmış oluyoruz. Üreticimizi tebrik ediyorum" dedi.

İlimizde tarımsal üretimde her geçen gün ilerleme kaydedildiğini ifade eden Yıldız ve Hastaoğlu da Eker'i tebrik etti. - SİVAS