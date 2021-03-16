Son dakika haberi: ANKARA-Bakan Karaismailoğlu, havacılık konferansında konuştu - Son Dakika

Son dakika haberi: ANKARA-Bakan Karaismailoğlu, havacılık konferansında konuştu
16.03.2021 13:47
Edinilen son dakika haberine göre Bakan Karaismailoğlu, havacılık konferansında konuştuUlaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kapadokya Üniversitesi'nce düzenlenen 'Havacılıkta Gelecek ve Gelişen Teknolojiler Önümüzdeki On Yılı Öngörmek Konferansı'nın açılış konuşmasını gerçekleştirdi.
Bakan Karaismailoğlu, havacılık konferansında konuştu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kapadokya Üniversitesi'nce düzenlenen 'Havacılıkta Gelecek ve Gelişen Teknolojiler Önümüzdeki On Yılı Öngörmek Konferansı'nın açılış konuşmasını gerçekleştirdi.
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