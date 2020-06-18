Son dakika haberi... Ankara Barosu Ceren Damar cinayetindeki ifadeleri nedeniyle avukat Bıçak'ın savunmasını istedi

Son dakika haberine göre Ankara Barosu, akademisyen Ceren Damar Şenel cinayetine ilişkin açılan davada tepki çeken savunma yapan sanık avukatı Vahit Bıçak'ın savunmasını istedi.

Ankara Barosu, akademisyen Ceren Damar Şenel cinayetine ilişkin açılan davada tepki çeken savunma yapan sanık avukatı Vahit Bıçak'ın savunmasını istedi.

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel, 2 Ocak 2019'da kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından öldürülmüştü. Hikmet, cinayete ilişkin yargılandığı davada "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çaptırılmıştı. Sanık Hikmet'in avukatı Vahit Bıçak, duruşmalarda yaptığı savunmasında tepki çeken ifadeler kullanmış, Ankara Barosu, Şenel ailesinin şikayeti üzerine Bıçak hakkında "savunma sınırını aştığı" gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı. Ankara Barosu'nun dün yapılan yönetim kurulu toplantısında Bıçak hakkındaki soruşturma ele alındı. Toplantıda Bıçak'ın savunmasının alınması kararlaştırıldı. - ANKARA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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