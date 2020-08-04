Son dakika haberi! Ankara Büyükşehir Belediyesi hayırseverlerin bağışlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi, hayırseverlerin bağışladığı ikinci el ya da sıfır eşyaları, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca yürütülen çalışma kapsamında, evlerindeki kullanılabilir durumdaki mobilya ve beyaz eşyalarını bağışlamak isteyen hayırseverler, "0312 507 37 17" numaralı telefonu arayarak yardımda bulunabiliyor.

Bağışçıların adreslerinden teslim alınan ikinci el eşyalar Ankara Büyükşehir Belediyesine ait depoda temizlenip, bakım onarımdan geçirildikten sonra ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Beyaz eşya, mobilya, elektronik eşyalar hayırseverlerin evinden ihtiyaç sahiplerinin evlerine kadar ücretsiz nakliye ediliyor.

Hayırseverlerin bağışlarının yanında Ankara Büyükşehir Belediyesince ihale yoluyla satın alınan sıfır eşyalar da ihtiyaç sahiplerine hediye ediliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesine, eşya yardımı yapmak isteyen hayırseverlerin hafta içi 08.00-17.00, cumartesi günleri ise 08.00-12.00 saatleri arasında "0312 507 37 17" numaralı telefonu aramaları gerekiyor.

Eşyaya ihtiyacı olan vatandaşlar ise Etlik Osmanlı İş Merkezi içerisinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Gıda ve Yardım Dağıtım Merkezine "fakirlik ilmühaberi, kira kontratı, aile beyannamesi, SGK maaş dökümü, öğrenci belgesi, tapu kaydı, araç kaydı, itfaiye raporu, şehitlik veya gazilik belgesi" ile başvuruda bulunabiliyor.