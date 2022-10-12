Ankara haber | Ankara Büyükşehir Belediyesi, yüzde 50 su indiriminin iptali için mahkemeye başvurdu

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Meclisi'nde Ak Parti Grubu, su tarifelerine yüzde 50 indirim önergesi vermişti. ABB ise çoğunluğun tahakkümüyle kabul edilen teklifin iptali için mahkemeye başvurdu.

Ak Parti Grubu ABB Meclisi'nde su tarifelerinde yüzde 50 indirim yapılması için önerge vermişti. Çoğunluğun tahakkümüyle kabul edilen teklifin iptali için mahkemeye başvuran ABB, olayla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi, yürütmenin durdurulması ve kararın iptali için 11 Ekim tarihinde detaylı bilgilendirme yaparak mahkemeye başvurdu.

'Uygulanması halinde telafisi güç ve imkansız zararlar doğacağı için öncelikle esas hakkında karar verilinceye kadar savunma alınmaksızın, aksi kanaat halinde savunma süresinin kısılarak yürütmesinin durdurulmasına' talebinin yer aldığı dilekçe mahkemeye sunuldu." - ANKARA