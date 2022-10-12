Ankara haber | Ankara Büyükşehir Belediyesi, yüzde 50 su indiriminin iptali için mahkemeye başvurdu - Son Dakika
Üye Girişi

Ankara haber | Ankara Büyükşehir Belediyesi, yüzde 50 su indiriminin iptali için mahkemeye başvurdu

12.10.2022 12:39
Ankara haber | Ankara Büyükşehir Belediyesi, yüzde 50 su indiriminin iptali için mahkemeye başvurdu

Ankara politika haberi... Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Meclisi'nde Ak Parti Grubu, su tarifelerine yüzde 50 indirim önergesi vermişti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Meclisi'nde Ak Parti Grubu, su tarifelerine yüzde 50 indirim önergesi vermişti. ABB ise çoğunluğun tahakkümüyle kabul edilen teklifin iptali için mahkemeye başvurdu.

Ak Parti Grubu ABB Meclisi'nde su tarifelerinde yüzde 50 indirim yapılması için önerge vermişti. Çoğunluğun tahakkümüyle kabul edilen teklifin iptali için mahkemeye başvuran ABB, olayla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi, yürütmenin durdurulması ve kararın iptali için 11 Ekim tarihinde detaylı bilgilendirme yaparak mahkemeye başvurdu.

'Uygulanması halinde telafisi güç ve imkansız zararlar doğacağı için öncelikle esas hakkında karar verilinceye kadar savunma alınmaksızın, aksi kanaat halinde savunma süresinin kısılarak yürütmesinin durdurulmasına' talebinin yer aldığı dilekçe mahkemeye sunuldu." - ANKARA

YORUMLAR
500
Kırşehir politika haberi | AK Parti'li Subaşı'dan, Metin Akpınar'ın 'Türkiye cahil bir ülke' sözlerine tepki Kırşehir politika haberi | AK Parti'li Subaşı'dan, Metin Akpınar'ın 'Türkiye cahil bir ülke' sözlerine tepki AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş: 'Bu milleti enayi yerine koymayın' AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş: 'Bu milleti enayi yerine koymayın' AK Parti İl Başkanı Çalışkan'dan ESTÜ Rektörü Prof. Dr. Özcan'a ziyaret AK Parti İl Başkanı Çalışkan'dan ESTÜ Rektörü Prof. Dr. Özcan'a ziyaret
Kaynak: İHA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, AK Parti, su, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara haber | Ankara Büyükşehir Belediyesi, yüzde 50 su indiriminin iptali için mahkemeye başvurdu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:27 Galata Kulesi'nde feci olay: Yabancı uyruklu şahıs metrelerce yüksekten aşağı atladı
17:27 Rapçi Kanye West'ten yeni bir skandal! Ünlü spor markasının yöneticilerine yetişkin film izletti
17:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'da mevkidaşı Tokayev ile masa tenisi oynadı
16:45 Kayserispor-Trabzonspor maçında performansı beğenilmeyen hakem Ümit Öztürk ceza aldı
16:33 Afganistanlı genç, kız arkadaşını zehirleyerek öldürdü! İşte korkunç cinayetin gerekçesi
16:29 Manchester City'nin yıldız golcüsü Haaland'ın dudak uçuklatan serbest kalma bedeli ortaya çıktı
16:21 Fransa'da akaryakıt krizi sürüyor! Satışlara kısıtlama getirildi
16:17 Diyarbakır'da iki saat evini izledikleri adamı kurşun yağmuruna tuttular
16:06 Arka Sokaklar'ın yeni sezon afişi yayınlandı! Sevilen oyuncunun kadrodan çıkması seyircinin canını sıktı
16:05 Ankara'ya gelen Ampute Futbol Milli Takımı'nı kimse karşılamadı! Şampiyonluklarını sadece Bangladeş Büyükelçisi kutladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2022 17:57:32. #1.11#
SON DAKİKA: Ankara haber | Ankara Büyükşehir Belediyesi, yüzde 50 su indiriminin iptali için mahkemeye başvurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement