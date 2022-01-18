Son dakika haberi... Ankara Büyükşehir Belediyesinden çocuklara İngilizce eğitimi desteği - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Seda Yekeler Eğitim Vakfı (SEYEV) arasında imzalanan iş birliği protokolü ile 7-17 yaşlarındaki başkentli çocuklara İngilizce dil eğitimi verilecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin uzman eğitmenleri ve SEYEV gönüllülerince hafta sonları ücretsiz olarak verilecek derslerin şubatta başlaması ve mayısta sona ermesi planlanıyor.

Eğitimin ikinci etabında öğrencilerin yaz tatilinde Kesikköprü Dinlenme Tesisindeki 15 günlük konaklamalı kamplara katılarak hem dil öğrenmesi, hem de boş zamanlarını değerlendirme fırsatı yakalaması bekleniyor.

Eğitime katılmak isteyen öğrencilerin 24 Ocak'tan itibaren yarıyıl tatili sonuna kadar belediyenin Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığına başvurması gerekiyor.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yabancı dil eğitiminin önemine işaret ederek, çocuklara "Sizlerin önünde bir fırsat var. Ufkunuzu açacak, geleceğinizi yeşertecek bir olanakla baş başasınız. İnşallah şimdiden öğreneceğiniz İngilizceyi zaman içerisinde geliştirerek bundan sonraki hayatınızda kullanabileceksiniz." diye seslendi.

SEYEV Başkanı Seda Yekeler ise İngilizce öğrenmenin dünyaya açılmak anlamına geldiğini belirterek, " Türkiye'nin her köşesinde kurduğumuz dil laboratuvarlarında çocuklarımızı İngilizce konuşturduk. Sevgili başkanımızın vizyoner düşüncesiyle, eğitime verdiği önemle, yüzü daima ışığa dönük nesiller yetiştirebilmenin temel şartlarından biri olan dil bilmenin önemini vurgulamasıyla bu projeyi başlattık." ifadelerini kullandı.