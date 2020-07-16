Son dakika haberi: Ankara Caddesi'nden Gökdere'ye lambasız geçiş - Son Dakika

Son dakika haberi: Ankara Caddesi'nden Gökdere'ye lambasız geçiş

Son dakika gelişmesine göre Osmangazi Belediyesi, Ankara Caddesi'nden Gökdere Caddesi'ne geçişi sağlayan Mahmudiye Caddesi'ndeki trafik yoğunluğunu azaltmak adına yürüttüğü ek şerit açma çalışmalarını sürdürüyor.

Osmangazi Belediyesi, Ankara Caddesi'nden Gökdere Caddesi'ne geçişi sağlayan Mahmudiye Caddesi'ndeki trafik yoğunluğunu azaltmak adına yürüttüğü ek şerit açma çalışmalarını sürdürüyor. Caddenin genişletilmesi adına geçtiğimiz günlerde bölgedeki 2 işyerini kamulaştırarak yıkan belediye ekipleri, kamulaştırma işlemleri tamamlanan 6 işyerinin daha yıkımını gerçekleştirdi.

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Ankara Caddesi ile Gökdere Caddesi arasında bağlantıyı sağlayan Elmasbahçeler Mahallesi'ndeki Mahmudiye Caddesi üzerinde günün her saati trafik yoğunluğu yaşanıyor. Osmangazi Belediyesi, cadde üzerindeki trafik çilesini bitirmek adına Mahmudiye Caddesi'ni Gökdere Caddesi'ne bağlayacak bir katılım şeridi açacak. Caddenin genişletilmesi ile birlikte Ankara Caddesi üzerinden gelen araçlar, kavşaktaki trafik lambalarında bekleme yapmadan Gökdere Caddesi'ne doğrudan geçiş yapabilecek. Yapılacak olan ek şerit için şuana kadar cadde üzerinde yer alan toplam 8 işyeri kamulaştırılarak yıkıldı. İşyerlerinin yıkılmasıyla toplam 553 metrekare alan elde edilirken, yapılan kamulaştırmalar için hak sahiplerine toplam 203 bin lira ödeme yapıldı. Elde edilen alan üzerine önümüzdeki günlerde asfaltlama çalışması yapılarak, Mahmudiye Caddesi'nden Gökdere Caddesi'ne bir katılım şeridi açılacak.


Mahmudiye Caddesi üzerinde yapılacak olan katılım şeridi açma çalışması hakkında bilgiler veren Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Ankara Caddesi bilindiği üzere Bursa'da en fazla araç yoğunluğunun yaşandığı caddelerden biri. Ankara Caddesi üzerinden gelen ve Gökdere Caddesi'ne doğru gitmek isteyen araçlar Mahmudiye Caddesi'nden geçiyor ve cadde üzerinde bulunan kavşaktaki trafik lambalarında bekliyordu. Bu da trafik sıkışıklığına neden oluyordu. Cadde üzerinde açacağımız ek şerit ile araçlar lambalarda beklemeden Gökdere Caddesi'ne doğrudan geçiş yapacak. Böylece sıkışıklık yaşamadan trafik akmaya devam edecek" dedi. - BURSA

Osmangazi, Mahmudiye, Gökdere, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 16:19 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Ankara Caddesi'nden Gökdere'ye lambasız geçiş - Son Dakika
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