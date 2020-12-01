Son dakika haberi... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; - Son Dakika

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; 18'i özel/kamu iktisadi işletmelerinde kendilerine tahsis edilen ve HTS kayıtları incelemesi sonucu kendilerinin kullandıkları anlaşılan GSM hatları üzerinden, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün gizli haberleşme programı olan Bylock'u indirip kullandıkları tespit edilen olmak üzere toplam 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. - ANKARA