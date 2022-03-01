Askeri sınav soruşturmalarına FETÖ operasyonu - Son Dakika
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Askeri sınav soruşturmalarına FETÖ operasyonu

01.03.2022 08:17

Askeri sınav soruşturmalarına FETÖ operasyonu 2012 yılı Jandarma Astsubaylık Sınavı, 2010 yılı Askeri Liselere Giriş Sınavı ve 2013 yılı Jandarma Astsubaylıktan Subaylığa Geçiş Sınavı soruşturmalarına FETÖ operasyonu 27 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 17 ilde, gözaltı kararı verildi...

Askeri sınav soruşturmalarına FETÖ operasyonu

2012 yılı Jandarma Astsubaylık Sınavı, 2010 yılı Askeri Liselere Giriş Sınavı ve 2013 yılı Jandarma Astsubaylıktan Subaylığa Geçiş Sınavı soruşturmalarına FETÖ operasyonu

27 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 17 ilde, gözaltı kararı verildi

ANKARA - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan 2012 yılı Jandarma Astsubaylık Sınavı (JANA), 2010 yılı Askeri Liselere Giriş Sınavı ve 2013 yılı Jandarma Astsubaylıktan Subaylığa Geçiş Sınavı soruşturmaları kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınav sorularını alarak sınavı kazanan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 27 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 17 ilde, gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızın Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY mensupları tarafından 2012 Jandarma Astsubay Temel Eğitim Kursu sorularının ele geçirilerek örgüt mensuplarına dağıtılmasına yönelik soruşturma kapsamında, ele geçirilen soruların dağıttıkları veya temin ettikleri uzmanların teknik raporları ve etkin pişmanlıktan yararlananların beyanları ile tespit edilen 27 şüphelinin (4 aktif astsubay, 1 ihraç subay, 19 ihraç astsubay, 1 ihraç üsteğmen, 2 özel sektör çalışanı) yakalanmasına yönelik olarak Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce Ankara merkezli 21 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, 21 şüpheli yakalandı. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Askeri sınav soruşturmalarına FETÖ operasyonu
Askeri sınav soruşturmalarına FETÖ operasyonu
Askeri sınav soruşturmalarına FETÖ operasyonu

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Fetullahçı Terör Örgütü, Cumhuriyet, Jandarma, ALS, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Askeri sınav soruşturmalarına FETÖ operasyonu - Son Dakika


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