Ankara'da 2 taksi şoförünü gasbeden, bir aracı yakan şüpheliler tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Ankara'da 2 taksi şoförünü gasbeden, bir aracı yakan şüpheliler tutuklandı

11.07.2022 22:42

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde taksiye binen Baran Mert ve Batuhan Yavuz, yolda sürücü E.Y.'yi bıçakla yaralayıp, aracını gasbetti.

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde taksiye binen Baran Mert ve Batuhan Yavuz, yolda sürücü E.Y.'yi bıçakla yaralayıp, aracını gasbetti. Yaralı sürücü hastanede tedaviye alınırken, taksi ise kundaklanmış halde bulundu. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada yakalanan ve aynı gün bir taksi şoförünü gasbettiklerini itiraf eden 2 şüpheli tutuklandı.

Olay, dün Çankaya Yakupabdal Karapürçek Mahallesi'nde meydana geldi. E.Y'nin kullandığı taksiye binen 2 kişi, yolda durdurdukları şoförü bıçakla yaraladıktan sonra aracı gasbetti. Bölgede devriye görevini sürdüren jandarma ekibi, A.Y.'yi yol kenarında yaralı halde buldu. E.Y., ihbar üzerine gelen sağlık ekibi tarafından hastanede tedaviye alınırken, jandarma şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Çevrede yapılan aramada gasbedilen taksi yakılmış halde bulundu. Polis ve jandarmanın koordineli yürüttüğü soruşturma sonucunda, şüpheliler Baran Mert ve Batuhan Yavuz yakalandı. Tedavisi süren E.Y.'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

BİR TAKSİ ŞOFÖRÜNÜ DAHA GASBETTİKLERİ ORTAYA ÇIKTI

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sorgulanan 2 şüpheli, aynı gün İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk alanında bir taksi şoförünü daha gasbettiklerini itiraf etti. Sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen Baran Mert ve Batuhan Yavuz, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

HABER: Umutcan ÖRENANKARA, (DHA)-

YORUMLAR
500
İki taksiciyi silahla yaralayıp gasbeden şüpheliler yakalandı İki taksiciyi silahla yaralayıp gasbeden şüpheliler yakalandı Başkent'te taksiciyi yaralayıp gasp eden 2 şahıs yakalandı Başkent'te taksiciyi yaralayıp gasp eden 2 şahıs yakalandı
Kaynak: DHA

Jandarma, Çankaya, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da 2 taksi şoförünü gasbeden, bir aracı yakan şüpheliler tutuklandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:56 Gayri meşru ilişki cinayetinde şeytanın aklına gelmeyecek hile! Katili olacak kadını adi bir planla tuzağına düşürdü...
20:51 Fahrettin Koca Hekimsen'in silah talebine öfkelendi: Hastayla hekim nasıl hasım gibi gösterilebilir?
20:32 Erdoğan, Zelenski ile telefonda görüştü: Arabuluculuk dahil ihtiyaç duyulan her türlü desteği sunmaya hazırız
20:29 Konya'da aralarında husumet bulunan komşuların tartışmasında mermiler havada uçuştu! Komşusunu tüfekle öldüren zanlı gözaltına alındı
20:18 Hatayspor'un genç savunmacısı Fatih Kuruçuk'tan sürpriz transfer! 1.Lig ekibi Bandırmaspor'a imza attı
19:29 Marcao'dan Galatasaray'a duygusal veda: Bu hikaye sonsuza kadar kalbimde kalacak
19:13 Şahan'dan İmamoğlu'na "tatil" tepkisi: Komedi filminde olur bu... Sinir bozucu ya!
18:32 EYT için yeni gelişme! 5 milyon vatandaşın kaderi belirlenecek... Çözüm için farklı seçenekler de bulunuyor
18:05 Galatasaray 10 numarasını Danimarka'dan buldu! Midtjylland forması giyen Evander'in transferi için görüşmeler başladı
17:17 Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mesut Özil'in yeni durağının Başakşehir olacağı iddia edildi: Futbol kamuoyu bu transferde ikiye bölündü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2022 22:58:31. #1.11#
SON DAKİKA: Ankara'da 2 taksi şoförünü gasbeden, bir aracı yakan şüpheliler tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement