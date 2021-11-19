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Son dakika haberi: Ankara'da 3 katlı binada patlama: 2'si çocuk 6 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberi: Ankara'da 3 katlı binada patlama: 2'si çocuk 6 yaralı

19.11.2021 00:22
Son dakika haberi: Ankara'da 3 katlı binada patlama: 2'si çocuk 6 yaralı

Son dakika habere göre Ankara'nın Keçiören ilçesinde 3 katlı binada meydana gelen patlamada 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde 3 katlı binada meydana gelen patlamada 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Olay, saat 22.26 sıralarında Keçiören ilçesi Kızlarpınarı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, LPG sisteminin kullanıldığı 3 katlı binanın mutfak bölümlerinde patlama nedeniyle çökme meydana geldi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Patlamada yaralanan 2'si çocuk 6 kişi ilk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından yapıldıktan sonra hastaneye sevk edildi. Ekipler binada meydana gelen çökme nedeniyle başka kişiler olup olmadığını araştırılıyor. - ANKARA

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Ankara'da 3 katlı binada patlama: 2'si çocuk 6 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Ankara'da 3 katlı binada patlama: 2'si çocuk 6 yaralı - Son Dakika
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