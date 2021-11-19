Son dakika haberi: Ankara'da 3 katlı binada patlama sonrası göçük meydana geldi: 6 yaralı (2) - Son Dakika

BAKAN KOCA: 2'Sİ AĞIR 6 YARALI

Keçiören'de 3 katlı binada meydana gelen patlama ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakan Fahrettin Koca, 2'si ağır 6 kişinin yaralandığı bildirdi. Bakan Koca, "Ankara Keçiören'de bir apartmanda, kaynağı henüz bilinmeyen patlama sonucu meydana gelen göçükte ikisi ağır 6 kişi yaralanmıştır. Olay yerine 8 adet 112 ambulansı görevlendirilmiş olup, yaralılar 112 ambulansları ile hastanelere nakledilmektedir. Ekiplerimizle takipteyiz" ifadesini kullandı.

AFAD'DAN AÇIKLAMA Patlama ile ilgili AFAD'dan yapılan açıklamada ise şöyle denildi: "Ankara'nın Keçiören ilçesinde bulunan bir binada meydana gelen doğal gaz patlaması sonrası 6 vatandaşımız yaralanmış olup hastaneye sevk edilmişlerdir. AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgede arama kurtarma çalışmalarına devam etmektedir."VALİ ŞAHİN: DURUM NETLEŞİNCE DAHA DETAYLI BİLGİ VERİLECEKAnkara Valisi Vasip Şahin, gelen ilk bilgilere göre LPG sıkışması sonucu patlama meydana geldiğini belirterek, "Teknik ve detaylı inceleme ile patlamanın sebebi belirlenecek. Durum netleşince daha detaylı bilgi verilecek. 6 yaralımız var" dedi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ise patlamada 2'si ağır 6 kişinin yaralandığını belirtti. Başkan Altınok olayın doğal gazdan kaynaklı patlama olduğu yönünde görüş belirtirken, yapılacak incelemenin ardından patlamanın sebebinin belirleneceğini kaydetti.