Son dakika haberi: Ankara'da 32 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

ANKARA'da, polis uygulamasında, yasa dışı yollarla yurda giriş yaptığı belirlenen Afganistan ve Bangladeş uyruklu 32 kaçak göçmen yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, 28- 30 Eylül'de Mamak ve Altındağ ilçelerinde kaçak göçmenlere yönelik uygulama yaptı. Uygulamada 24'ü Afganistan, 8'i Bangladeş uyruklu 32 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlerin sınır dışı edilmesi için işlem başlatılırken, 2 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.