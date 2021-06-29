Ankara'nın Altındağ ilçesinde aracını tamir ettirmek için tamirhaneye giden kişi maganda kurşununa hedef oldu. Ağır yaralanan talihsiz vatandaş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde aracını tamir ettirmek için tamirhaneye giden Erdem Ş. (34), dışarıdan 5-6 el silah sesi duydu. Hemen ardından karnını tutarak vurulduğunu söyleyen talihsiz kişinin nereden geldiği belli olmayan maganda kurşununa hedef olduğu anlaşıldı. Karnından kurşun ile yaralanan Erdem Ş., arkadaşları tarafından özel araç ile kaldırıldığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı. - ANKARA