Son dakika haberi | Ankara'da bir apartmanda çıkan yangında 8 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
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Son dakika haberi | Ankara'da bir apartmanda çıkan yangında 8 kişi dumandan etkilendi

16.10.2022 19:10
Son dakika haberi | Ankara'da bir apartmanda çıkan yangında 8 kişi dumandan etkilendi

Son dakika gündem haberi... Ankara'nın Etimesgut ilçesinde 5 katlı bir binanın dış cephe kaplamasının alev alması sonucu çıkan yangında, dumandan etkilenen 8 kişi kurtarıldı.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde 5 katlı bir binanın dış cephe kaplamasının alev alması sonucu çıkan yangında, dumandan etkilenen 8 kişi kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Topçu Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın dış cephesindeki malzemenin alev alması sonucu yangın çıktı.

İhbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Çevrede alınan önlemlerin ardından itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Binada mahsur kalan ve duman etkilenen 8 kişi ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

İtfaiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Ankara'da bir apartmanda çıkan yangında 8 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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