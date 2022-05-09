Son dakika haberi | Ankara'da bir kişinin öldüğü, 34 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin iddianame kabul edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi | Ankara'da bir kişinin öldüğü, 34 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin iddianame kabul edildi

09.05.2022 11:45
Son dakika haberi | Ankara'da bir kişinin öldüğü, 34 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin iddianame kabul edildi

Son dakika gündem haberi: Ankara'da 22 Aralık 2021'de bir kişinin öldüğü, 34 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin EGO otobüsünün şoförü Yıldırım Ç. hakkında 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Ankara Batı 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Ankara'da 22 Aralık 2021'de bir kişinin öldüğü, 34 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin EGO otobüsünün şoförü Yıldırım Ç. hakkında 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Ankara Batı 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede otobüs şoförü Yıldırım Ç. sanık, kazada hayatını kaybeden Hatice Akcabayır'ın yakınları ve 34 kişi mağdur olarak yer aldı.

İddianamede, otobüsü kullanırken cep telefonuyla uğraştığı belirlenen ve asli kusurlu olarak kazaya sebebiyet verdiği belirtilen otobüs şoförü Yıldırım Ç'nin, "taksirle bir kişinin ölümüne ve birden çok kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek" suçundan 15 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Davanın ilk duruşması, 24 Haziran Cuma günü Ankara Batı 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

Soruşturmanın geçmişi

EGO Genel Müdürlüğüne ait 503 hat numaralı 06 BU 2075 plakalı otobüs, 22 Aralık 2021'de Ayaş yolundan Yenikent istikametine seyir halindeyken korkuluklara çarpmış, kazada bir kişi ölmüş, 34 kişi yaralanmıştı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında sürücü Yıldırım Ç'den alınan ilk örnekte kanında sentetik uyarıcı olan "amfetamin" tespit edilmiş ancak Adli Tıp Kurumunca yapılan analizde kan ve idrarında uyuşturucu maddeye rastlanmadığı belirlenmişti. Şoförün otobüsü kullanırken telefonla uğraştığı araç içindeki kameradan tespit edilmişti.

Yıldırım Ç. hakkında "taksirle bir kişinin ölümüne ve birden çok kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlanmıştı.

YORUMLAR
500
Gençlerbirliği, ligin son bölümünde evinde hata yapmadı Gençlerbirliği, ligin son bölümünde evinde hata yapmadı Otomobil bagajında tehlikeli yolculuk kamerada Otomobil bagajında tehlikeli yolculuk kamerada

Cumhuriyet, Aralık, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Ankara'da bir kişinin öldüğü, 34 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin iddianame kabul edildi - Son Dakika


Son Dakika
11:32 Kızını doktora götürmek için yola çıkan baba, trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi
11:28 Geçim sıkıntısı yaşadığını anlatan genç kız "500 TL ile geçinemiyoruz" dedi, sosyal medya "saçlarının rengini" eleştirdi
11:21 Karayılan'ın en yakınındaki isimlerden biriydi: PKK'nın Zap sorumlusu Helima Efendak öldürüldü
11:20 Kadın müşteri kuryeyi şikayet etti, restoranın verdiği cevap ortalığı yıktı geçti
11:18 İkinci el konut satışında fiyatlar tavan yaptı: Yüzde 127'lik dev artış
11:16 Eski sevgilisini eğlence merkezinden kaçırdı, arabaya bindirip saatlerce dövdü: Savcı 16 yıl hapsini istedi
11:15 Nazi konseptli düğün tepkilere neden oldu
11:08 Adana'da dönerciler arasında silahlı çatışma: Seyyar dönerci iki kardeşi taradı
11:00 Davet ederse gezisine katılacak mı? Abdulkadir Selvi'den İmamoğlu'na yanıt geldi
10:55 Nepal, yerel seçimler öncesi sınır kapılarını kapatıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2022 11:52:58. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | Ankara'da bir kişinin öldüğü, 34 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin iddianame kabul edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement