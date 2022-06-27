Ankara'da bir otomobil sürücüsü silahının kabzasıyla tartıştığı moto kuryenin başına vurdu - Son Dakika
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Ankara'da bir otomobil sürücüsü silahının kabzasıyla tartıştığı moto kuryenin başına vurdu

27.06.2022 01:09

Ankara'da bir otomobil sürücüsü silahının kabzasıyla tartıştığı moto kuryenin başına vurdu Ankara'da tartıştığı moto kuryeyi darp eden otomobil sürücüsü daha sonra silahını çıkararak kabzasıyla kuryenin başına vurdu.

Ankara'da bir otomobil sürücüsü silahının kabzasıyla tartıştığı moto kuryenin başına vurdu

ANKARA - Ankara'da tartıştığı moto kuryeyi darp eden otomobil sürücüsü daha sonra silahını çıkararak kabzasıyla kuryenin başına vurdu. O anlar ise bir vatandaşın telefon kamerasına yansıdı.

Olay Ankara'da meydana geldi. İddialara göre, trafikte bir kişi, moto kuryeye çarptıktan sonra yoluna devam etti. Otomobilin arkasından giden moto kurye vatandaşla konuşmak istedi. O esnada moto kuryenin peşinden geldiğini fark eden otomobili sürücüsü araçtan indi ve tartışma başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucunda otomobil sürücüsü yanında bulundurduğu silahı moto kuryeye doğrulttu. Vatandaş kamerasına yansıyan görüntülerde sürücünün, moto kuryeye önce kafa attığı daha sonra ise silahın dipçiği ile defalarca vurduğu görülüyor. Olayı gören çevredeki vatandaşlar araya girmeye çalışırken, sürücüye silahı kullanmaması konusunda adeta yalvardı. Araya giren vatandaşlar moto kuryeyi olay yerinden uzaklaştırırken o anlar bir vatandaşın telefon kamerasına yansıdı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da bir otomobil sürücüsü silahının kabzasıyla tartıştığı moto kuryenin başına vurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da bir otomobil sürücüsü silahının kabzasıyla tartıştığı moto kuryenin başına vurdu - Son Dakika
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