Boşanma aşamasındaki koca dehşet saçtı! Eşini ve çocuklarını öldürüp intihar etti - Son Dakika
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Boşanma aşamasındaki koca dehşet saçtı! Eşini ve çocuklarını öldürüp intihar etti

09.10.2022 06:29

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir kişi zorla girdiği evde uzaklaştırma kararı bulunan ve boşanma aşamasındaki karısı ile çocuklarını bıçaklayarak öldürdükten sonra kendisini asarak yaşamına son verdi.

Dün gece saat 24.00 sıralarında Ankara'nın Altındağ ilçesi Çamlık Mahallesinde bulunan 4 katlı bir apartmanda iddialara göre henüz kimliği öğrenilemeyen bir kişi, eşi ve çocuklarının bulunduğu apartmana gelerek kapıyı kırarak eve girdi.

EŞİNİ, KARISINI ÖLDÜRÜP KENDİSİ ASTI

Eve giren kişi eşiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüştü. Sesleri duyan komşular polis ekiplerine ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, erkeğin önce eşini sonrasında ise 9 ile 12 yaşları arasında olan çocuklarını bıçaklayarak öldürdüğünü ve kendini astığını belirledi.

UZAKLAŞTIRMA KARARI VARMIŞ

Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken olay yerine gelen yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Olay yeri incelemesinin ardından ailenin cansız bedenleri Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Şahsın, eşiyle boşanma sürecinde olduğu ve hakkında uzaklaştırma kararının bulunduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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Kaynak: İHA

Altındağ, Ankara, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Boşanma aşamasındaki koca dehşet saçtı! Eşini ve çocuklarını öldürüp intihar etti - Son Dakika

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