Son dakika haberi... Ankara'da 'ByLock' operasyonu: 22 gözaltı kararı - Son Dakika

Son dakika haberi... Ankara'da 'ByLock' operasyonu: 22 gözaltı kararı
17.11.2020 10:27
Son dakika haber... Ankara'da 'ByLock' operasyonu: 22 gözaltı kararıANKARA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu tespit edilen 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara'da 'ByLock' operasyonu: 22 gözaltı kararı
ANKARA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu tespit edilen 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, 22 şüphelinin özel ve kamu iktisadi işletmelerinde kendilerine tahsis edilen GSM hatları üzerinden 'ByLock' programını kullandıklarının tespit edildiği kaydedildi. Haklarında gözaltı kararı verilen 22 şüphelinin yakalanmasına yönelik işlemlerin, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sürdürüldüğü belirtildi.
ANKARA, -
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