Son dakika haberi... Ankara'da cep telefonu bataryasının patlama anı güvenlik kameralarına yansıdı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Ankara'da cep telefonu bataryasının patlama anı güvenlik kameralarına yansıdı

27.04.2022 02:00
Son dakika haberi... Ankara'da cep telefonu bataryasının patlama anı güvenlik kameralarına yansıdı

Son dakika 3. sayfa haberi: Ankara'nın Polatlı ilçesinde tamir için bırakılan cep telefonunun bataryası patladı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde tamir için bırakılan cep telefonunun bataryası patladı. Alev topuna dönen cep telefonunun patlama anı anbean kameralara yansıdı.

Olay, Polatlı ilçesi Eti Caddesi üzerinde bulunan cep telefonu teknik servisinde meydana geldi. İddialara göre, ekran tamiri yapılacağıdan, kapağının sökülebilmesi için ısıtılan cep telefonunun bataryası bir anda bomba gibi patladı. O esnada bilgisayar üzerinde başka bir işle meşgul olan telefon tamircisi Nihat K. patlamanın etkisiyle kendisini kurtarmaya çalıştı.

Olay anı ise kameralara anbean yansıdı. Yaşanan olayda yaralanan olmaz iken cep telefonu kullanılmaz hale geldi. - ANKARA

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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Patlama, Polatlı, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Ankara'da cep telefonu bataryasının patlama anı güvenlik kameralarına yansıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Ankara'da cep telefonu bataryasının patlama anı güvenlik kameralarına yansıdı - Son Dakika
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