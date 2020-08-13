Son dakika haberi! Ankara'da cezaevinden firar edip, eski eşini öldürmek için Yozgat'a giden eski koca, yakalandı (2) - Son Dakika

CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ

Ankara'da cezaevinden firar edip, eski eşini öldürmek için gittiği Yozgat'ın Sorgun ilçesinde polis tarafından yakalanan Ecevit Kıymaz, Sorgun İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Yozgat E-Tipi Cezaevi'ne teslim edildi.