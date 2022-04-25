Ankara'da DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı - Son Dakika

Ankara'da DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı

ANKARA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 12 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, çatışma bölgelerindeki terör örgütü DEAŞ mensupları ile irtibatlı oldukları belirlenen 15 yabancı uyruklu şüpheliyi tespit etti. Harekete geçen ekipler, şafak vakti operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda 12 şüpheli gözaltına alındı. Firari 3 kişinin de bulunması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.