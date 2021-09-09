Son dakika haber! Ankara'da DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı - Son Dakika

ANKARA'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu 15 kişinin çatışma bölgelerindeki terör örgütü DEAŞ üyeleri ile irtibatlı olduğunu tespit etti. Şüphelilerin yakalanması için sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerden 13'ü gözaltına alınırken, firari 2 kişi ise aranıyor.

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