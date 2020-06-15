Son dakika haberi: Ankara'da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı - Son Dakika

Ankara'da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

ANKARA - Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün ekiplerinin çalışmalarda terör örgütü DEAŞ içinde faaliyette bulundukları değerlendirilen 10 Irak uyruklu kişi (Yabancı terörist savaşçı kapsamında) ile ilgili çalışma başlatıldı. Çalışmaların tamamlanmasın ardından düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 8 zanlı düzenlenen operasyon ile gözaltına alındı. 2 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.