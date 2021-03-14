Son dakika haberi! Ankara'da definecilere polis baskını: 10 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haberi! Ankara'da definecilere polis baskını: 10 gözaltı
14.03.2021 07:34
Son dakika haberi: Ankara'da definecilere polis baskını: 10 gözaltı Ankara'nın Keçiören ilçesinde polis ekiplerinin dikkati üzerine bir mağaraya yapılan baskında, matkap, jeneratör ve çeşitli aletlerle kazı yapa 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Ankara'da definecilere polis baskını: 10 gözaltı
ANKARA - Ankara'nın Keçiören ilçesinde polis ekiplerinin dikkati üzerine bir mağaraya yapılan baskında, matkap, jeneratör ve çeşitli aletlerle kazı yapa 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, Ankara'nın Keçiören ilçesi Bağlum Mahallesi'nde meydana geldi. Polis ekipleri bölgedeki boş arazide 1 kişinin gözcülük yaptığını fark etti. Bunun üzerine olay yerine baskın yapan ekipler, bir mağaranın içerisinde define aramak için kaçak kazı yapan 10 kişiyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Ekipler mağarada yaptıkları aramada, toprağı kazmak için kullanılan matkap, jeneratör ve kazı aletleri ele geçirdi. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.
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