Ankara'da doğal gazdan zehirlenen anne ve 2 çocuğu hayatını kaybetti (2) - Son Dakika

Ankara'da doğal gazdan zehirlenen anne ve 2 çocuğu hayatını kaybetti (2)

'ÇOCUKLARIM OYNARKEN YIĞILIP KALMIŞ'

Ankara'da doğal gazdan zehirlenen Döndü Batmaz ile çocukları Özkan Batmaz ve Umut Batmaz'ın Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlandı. Çocuklarının cenazelerini teslim almak için Sivas'tan gelen baba Özgür Batmaz, Adli Tıp Kurumu önünde gözyaşı döktü. Batmaz, "Şofben eski tipmiş, şofbenden sızan gazdan dolayı öldüler. 'Çocukları götürme' demiştim ona, niye çocukları götürdü? Çocuklarım oyun oynarken yığılıp kalmış, anneleri de koltukta uzanır halde bulunmuş. Ben dün akşam 20.00'de görüştüm onlarla bugün yanlarına gelecektim, şimdi Adli Tıp Kurumu'ndayım. Çocuklarım doğal gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti" dedi.

Döndü Batmaz'ın, eşi Özgür Batmaz ile yaşadığı tartışmalar nedeniyle sıklıkla evi terk ettiği, en son 3 gün önce de tartışma üzerine evi terk edip, çocuklarıyla Ankara'ya geldiği öğrenildi.Öte yandan çiftin büyük oğulları Özkan Batmaz'ın, olaydan önce sosyal medya hesabından küçük kardeşi Umut ile çektirdiği fotoğrafı 'Umut seni çok seviyorum canım kardeşim' notuyla paylaştığı görüldü. Baba Özgür Batmaz, 2 çocuğunun cenazesini teslim alarak Sivas'a götürürken, Döndü Batmaz'ın cenazesinin de Yozgat 'ta toprağa verileceği öğrenildi.

Görüntü dökümü: Komşularla röp.Apartmandan görüntüAdli Tıp Kurumu önünde bekleyen yakınlar ve babadan görüntüÖlen çocukların ve annenin videoları

Genel detay

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ-Canberk ÖZTÜRK/ANKARA, (DHA