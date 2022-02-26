Son dakika haberi... Ankara'da doğal gazdan zehirlenen anne ve iki çocuğu öldü - Son Dakika
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Son dakika haberi... Ankara'da doğal gazdan zehirlenen anne ve iki çocuğu öldü

26.02.2022 07:28
Son dakika haberi... Ankara'da doğal gazdan zehirlenen anne ve iki çocuğu öldü

Son dakika haber: Ankara'nın Keçiören ilçesinde doğal gazdan zehirlenen anne ve iki çocuğu hayatını kaybetti.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde doğal gazdan zehirlenen anne ve iki çocuğu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Güçlükaya Mahallesi Eleşkirt Sokak'taki 3 katlı Emek Apartmanı'nda oturan bir kişi doğal gaz zehirlenmesi şüphesiyle Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti.

Apartman yöneticisinin durumu bildirmesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis, polis ve Başkent Doğalgaz ekipleri geldi.

Binada yapılan incelemede ikinci katta yaşayan Döndü Batmaz'ın (34) oturduğu daireden gaz sızıntısının geldiği tespit edildi. Dairenin kapısını uzun süre açan olmayınca da itfaiye ekipleri eve girdi.

Ekipler, Döndü Batmaz ile çocukları Özkan (11) ve Umut Batmaz'ı (5) evde hareketsiz halde buldu.

Sağlık ekipleri, anne Batmaz ile iki çocuğunun hayatını kaybettiğini belirledi.

Doğal gazdan zehirlendikleri değerlendirilen anne ve çocuklarının cenazeleri, olay yeri inceleme incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Ailenin 3 gün önce Sivas'tan Ankara'ya taşındıkları öğrenildi.

Olayla ilgili polisin soruşturması devam ediyor.

Son dakika haberi... Ankara'da doğal gazdan zehirlenen anne ve iki çocuğu öldü
Son dakika haberi... Ankara'da doğal gazdan zehirlenen anne ve iki çocuğu öldü
Son dakika haberi... Ankara'da doğal gazdan zehirlenen anne ve iki çocuğu öldü
Son dakika haberi... Ankara'da doğal gazdan zehirlenen anne ve iki çocuğu öldü

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Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Doğalgaz, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Ankara'da doğal gazdan zehirlenen anne ve iki çocuğu öldü - Son Dakika


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