Son dakika haber... Ankara'da doğal gazdan zehirlenerek ölen annenin cenazesi defnedildi - Son Dakika
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Son dakika haber... Ankara'da doğal gazdan zehirlenerek ölen annenin cenazesi defnedildi

26.02.2022 20:32

Son dakika gündem haberine göre Ankara'nın Keçiören ilçesinde doğal gazdan zehirlenerek hayatını kaybeden anne Döndü Batmaz (34) memleketi Yozgat'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde doğal gazdan zehirlenerek hayatını kaybeden anne Döndü Batmaz (34) memleketi Yozgat'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Cenazesi Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı İsafakılı köyüne getirilen Batmaz için akşam namazı sonrası köy meydanında cenaze töreni düzenlendi.

Kılınan namazın ardından Batmaz'ın cenazesi, köy mezarlığına defnedildi.

Cenaze namazına Batmaz'ın yakınları ve köylüler katıldı.

Kadının, aynı olayda ölen çocukları Özkan (11) ve Umut Batmaz'ın (5) cenazelerinin ise yarın Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı Gökdere köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

Son dakika haber... Ankara'da doğal gazdan zehirlenerek ölen annenin cenazesi defnedildi
Son dakika haber... Ankara'da doğal gazdan zehirlenerek ölen annenin cenazesi defnedildi
Son dakika haber... Ankara'da doğal gazdan zehirlenerek ölen annenin cenazesi defnedildi

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İki çocuğu ile doğalgaz zehirlenmesinden hayatını kaybeden kadın toprağa verildi İki çocuğu ile doğalgaz zehirlenmesinden hayatını kaybeden kadın toprağa verildi

Cenaze, Yozgat, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Ankara'da doğal gazdan zehirlenerek ölen annenin cenazesi defnedildi - Son Dakika


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