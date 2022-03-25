Son dakika haberi! Ankara'da eşini ve çalıştığı iş yerinin sahibini silahla öldüren sanığa 36 yıl hapis cezası - Son Dakika
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Son dakika haberi! Ankara'da eşini ve çalıştığı iş yerinin sahibini silahla öldüren sanığa 36 yıl hapis cezası

25.03.2022 12:29
Son dakika haberi! Ankara'da eşini ve çalıştığı iş yerinin sahibini silahla öldüren sanığa 36 yıl hapis cezası

Son dakika habere göre Başkentte akaryakıt istasyonunda eşini ve çalıştığı iş yerinin sahibini silahla öldüren sanık Bekir Akbulut'un yargılandığı davada karar verildi.

Başkentte akaryakıt istasyonunda eşini ve çalıştığı iş yerinin sahibini silahla öldüren sanık Bekir Akbulut'un yargılandığı davada karar verildi.

Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Akbulut, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı, taraf avukatları ile maktul yakınları mahkeme salonunda hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı, savcının önceki celse esas hakkında mütalaasını sunduğunu belirterek, buna ilişkin sanıktan savunma yapmasını istedi.

Eşi Dilek Akbulut ile çalıştığı akaryakıt istasyonunun sahibi Mehmet Akif Daşyürek'in ilişkilerinin olduğunu telefon mesajlarından fark ettiğini ileri süren Akbulut, bu durumu konuşmak için ikiliyle görüşmeye gittiğini söyledi.

Görüşme esnasında ağır ifadeler kullanıp kendisine yönelik hamle yaptığı için Daşyürek'e ateş ettiğini öne süren Akbulut, öldürme kastının olmadığını savunarak lehindeki hükümlerin uygulanmasını istedi.

Taraf avukatlarının beyanının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Buna göre sanık Akbulut, eşi kasten öldürmekten "ağırlaştırılmış müebbet", Mehmet Akif Daşyürek'e karşı eylemi nedeniyle ise "müebbet" hapis cezasına çarptırıldı ancak suçu "ağır tahrik altında işlediği" gerekçesiyle cezası 36 yıla indirildi.

Ayrıca "takdiri indirim" hakkı kullanmayan mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

Sanık Akbulut, eşi Dilek Akbulut ve çalıştığı akaryakıt istasyonunun sahibi Mehmet Akif Daşyürek'i ilişkilerinin olduğu iddiasıyla 5 Ağustos 2020'de silahla öldürmüştü.

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Bekir Akbulut, Akaryakıt, Mahkeme, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Ankara'da eşini ve çalıştığı iş yerinin sahibini silahla öldüren sanığa 36 yıl hapis cezası - Son Dakika


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