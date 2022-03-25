Son dakika haberi: Ankara'da FETÖ operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Başkentte, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 6 zanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara'da FETÖ/PDY içinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 8 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 6 zanlı gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.