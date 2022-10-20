Son dakika haberi... Ankara'da FETÖ operasyonunda 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Ankara'da FETÖ operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

20.10.2022 11:26
Son dakika haberi... Ankara'da FETÖ operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Son dakika haberler... Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen 10 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA
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Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Ankara'da FETÖ operasyonunda 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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