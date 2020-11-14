Son dakika haberi... Ankara'da hasta yakınlarından sağlık çalışanlarına saldırı girişimi: 5 gözaltı (2) - Son Dakika

Son dakika haberi... Ankara'da hasta yakınlarından sağlık çalışanlarına saldırı girişimi: 5 gözaltı (2)
14.11.2020 19:02
Gelen son dakika haberlerine göre REKTÖRDEN KINAMA MESAJIAnkara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisi'nde hasta yakınlarının sağlık çalışanlarına saldırı girişimine ilişkin Rektör Prof. Dr. Necdet Ünüvar, yazılı açıklama yaptı.
REKTÖRDEN KINAMA MESAJI
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisi'nde hasta yakınlarının sağlık çalışanlarına saldırı girişimine ilişkin Rektör Prof. Dr. Necdet Ünüvar, yazılı açıklama yaptı. Sağlık çalışanlarına şiddeti kınadıklarını belirten Prof. Dr. Ünüvar, "Sağlıkta şiddet ayıbı bizleri derinden üzmektedir. Gece gündüz cefakarca bizler için mücadele eden sağlık çalışanlarımıza yapılan şiddeti kınıyoruz. Çalışanlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Konunun takipçisi olacağız" dedi.Öte yandan hastaneden edinilen bilgiye göre, dün gece hasta yakınlarının yoğun bakıma zorla girmeye çalıştığı olayla ilgili hastane şikayetçi oldu.
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