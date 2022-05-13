Son dakika haberi! ANKARA'DA İKİ KATLI BİNADA YANGIN - Son Dakika
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Son dakika haberi! ANKARA'DA İKİ KATLI BİNADA YANGIN

13.05.2022 03:41

Son dakika haberine göre ANKARA'nın Altındağ ilçesinde 2 katlı binada çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu.

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde 2 katlı binada çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu. İtfaiyenin müdahalesiyle alevler bitişikteki evlere sıçramadan söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 23.00 sıralarında Gültepe Mahallesi Altındağ Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı binada çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek evi sardı. Yangın esnasında evde bulunan kadın, komşuları tarafından dışarı çıkarıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Mahallede paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bitişikteki evlere sıçramadan söndürüldü. Olayda can kaybı ve yaralanma olmazken ev kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek üzere çalışma başlattı.

Son dakika haberi! ANKARA'DA İKİ KATLI BİNADA YANGIN
Son dakika haberi! ANKARA'DA İKİ KATLI BİNADA YANGIN
Son dakika haberi! ANKARA'DA İKİ KATLI BİNADA YANGIN
Son dakika haberi! ANKARA'DA İKİ KATLI BİNADA YANGIN

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! ANKARA'DA İKİ KATLI BİNADA YANGIN - Son Dakika


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