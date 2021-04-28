Son dakika gündem: Jandarma ekiplerince 134 parça tarihi eser yakalandı - Son Dakika

Ankara'nın Mamak ilçesinde düzenlenen operasyonda Hitit dönemine ait olduğu değerlendirilen 134 parça tarihi eser niteliği taşıyan obje ele geçirildi.

AA muhabirin edindiği bilgiye göre, kültür ve tabiat varlıklarının korunması ile kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdüren Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, K.D. ve H.K'nin çok sayıda tarihi eseri piyasaya sürerek haksız kazanç elde edeceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Zanlıları takibe alan ekipler Ortaköy Mahallesi'ndeki operasyonla H.K'yi yakaladı. Zanlının üzerinde yapılan aramada, Hitit dönemine ait olduğu değerlendirilen tanrıça heykeli ele geçirildi.

Ekipler, Yeşilbayır Mahallesi'nde de K.D'yi gözaltına aldı. Zanlının otomobilinde yapılan aramada Hitit dönemine ait olduğu değerlendirilen ve tarihi eser niteliği taşıyan 119 sikke, 1 metal haç, 2 metal yüzük, 1 metal mühür, 4 metal ve 6 taş obje bulundu.

Ele geçirilen 134 parça tarihi esere Anadolu Medeniyetleri Müzesine teslim edilmek üzere el konulduğu, zanlıların jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.