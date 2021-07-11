Son dakika gündem: Ankara'da jandarmadan narkotik uygulaması; 12 gözaltı - Son Dakika

10 Temmuz tarihleri arasında narkotik madde kullanımının önlenmesine yönelik yaptığı çalışmalarda 12 kişi gözaltına alındı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu madde kullanımının önlenmesine yönelik yaptıkları çalışmalar neticesinde, 5 Temmuz günü Altındağ ilçesi Karacaören Mahallesinde park halindeki araç içerisindeki E.A., Ö.Y.A. ve B.N.K.'nın üzerinde 12 gram eroin, 5 gram metemfetamin maddesi, 2 gram bonzai ve 15 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Jandarma ekipleri, Gicik Mahallesinde şüphelenilen araç içerisindeki O.K. ve G.E.'nin üzerinde ise 6 adet extacy hap ele geçirirken, Karapürçek Mahallesinde de 10 Temmuz'da yapılan kontrollerde kimliğini göstermek istemeyerek kaçmaya çalışan H.Ö. ve Ç.E.Y.'nin üzerinde 94.5 gram bonzai ele geçirdi.Ekipler, Kahramankazan'da 6 Temmuz günü durdurdukları yolcu otobüsündeki yolcu A.Ş.'nin üzerinde 2 gram, 8 Temmuz günü şüpheli araç içerisindeki S.A., M.Z., E.E. ve R.Ş.'nin üzerinde ise 40 gram metanfetamin maddesi ele geçirdi. Olaylarla ilgili 12 kişi gözaltına alındı.

Haber: Ferhat EKİNCİ/ANKARA,