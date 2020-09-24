Son dakika haberi... Ankara'da karantina kurallarına uymayan 12 kişi zorunlu izolasyona tabi tutuldu - Son Dakika

Son dakika haberi... Ankara'da karantina kurallarına uymayan 12 kişi zorunlu izolasyona tabi tutuldu
Bir son dakika haberine göre Ankara Valiliğinden, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik filyasyon denetimlerinde, kurallara uymayan 12 kişinin yurtlarda zorunlu izolasyona alındığı bildirildi.
Ankara Valiliğinden, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik filyasyon denetimlerinde, kurallara uymayan 12 kişinin yurtlarda zorunlu izolasyona alındığı bildirildi.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, virüsle mücadelede 14-24 Eylül tarihlerinde 551 ekip, 1796 personelle filyasyon denetimlerinin yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, söz konusu denetimlerde kural ihlalinde bulunduğu tespit edilen 12 kişinin, idari para cezası tatbikinin yanı sıra belirlenen yurtlarda zorunlu izolasyona tabi tutuldukları kaydedildi.
Ankara, Güncel, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 14:11 - Kaynak: AA
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