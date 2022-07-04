Ankara'da kayınbabasını bıçakla öldüren ve eşini yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Ankara'da kayınbabasını bıçakla öldüren ve eşini yaralayan zanlı tutuklandı

04.07.2022 01:07

Ankara'da kayınbabasını bıçakla öldüren ve eşini yaralayan zanlı tutuklandı Ankara'nın Akyurt ilçesinde boşanma aşamasındaki eşinin kaldığı eve gelerek kayınbabasını bıçaklayarak öldüren ve eşini yaralayan zanlı tutuklandı.

Ankara'da kayınbabasını bıçakla öldüren ve eşini yaralayan zanlı tutuklandı

ANKARA - Ankara'nın Akyurt ilçesinde boşanma aşamasındaki eşinin kaldığı eve gelerek kayınbabasını bıçaklayarak öldüren ve eşini yaralayan zanlı tutuklandı.

Olay, cumartesi günü saat 20.30 sıralarında Akyurt ilçesi Yıldırım Mahallesi Karaçam sokakta bulunan 3 katlı apartmanın 2'inci katındaki dairede meydana gelmişti. İddialara göre, bir süre önce Güleser K. eşi Fatih K. ile ayrılma aşamasında olduğu için babasının evine yerleşti. Akşam saatlerinde kayınbabasının evine gelen Fatih K.'nin 2 çocuğunu almak istediği iddia edildi. Bu duruma tepki gösteren Güleser K. ile Fatih K. tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucunda Fatih K. yanında bulundurduğu bıçak ile eşi Güleser K.'yı bacağının çeşitli yerlerinden bıçakladı. Evde bulunan kayınbaba Gazi Akkaya duruma müdahale etmek istediği sırada damadı Fatih K. tarafından kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybetmişti.

Kayınbabasını öldüren damat tutuklandı

Olay yerinden kaçarak evine giden Fatih K. ise kendi evinde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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GÜNDEM ÖZETİ / 4 Temmuz 2022 GÜNDEM ÖZETİ / 4 Temmuz 2022 Son dakika haber | Ankara'da koca dehşeti: Kayınbabasını bıçaklayarak öldürüp eşini yaraladı Son dakika haber | Ankara'da koca dehşeti: Kayınbabasını bıçaklayarak öldürüp eşini yaraladı
Kaynak: İHA

Akyurt, Ankara, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da kayınbabasını bıçakla öldüren ve eşini yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da kayınbabasını bıçakla öldüren ve eşini yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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