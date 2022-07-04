Ankara'da kayınbabasını bıçakla öldüren ve eşini yaralayan zanlı tutuklandı

ANKARA - Ankara'nın Akyurt ilçesinde boşanma aşamasındaki eşinin kaldığı eve gelerek kayınbabasını bıçaklayarak öldüren ve eşini yaralayan zanlı tutuklandı.

Olay, cumartesi günü saat 20.30 sıralarında Akyurt ilçesi Yıldırım Mahallesi Karaçam sokakta bulunan 3 katlı apartmanın 2'inci katındaki dairede meydana gelmişti. İddialara göre, bir süre önce Güleser K. eşi Fatih K. ile ayrılma aşamasında olduğu için babasının evine yerleşti. Akşam saatlerinde kayınbabasının evine gelen Fatih K.'nin 2 çocuğunu almak istediği iddia edildi. Bu duruma tepki gösteren Güleser K. ile Fatih K. tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucunda Fatih K. yanında bulundurduğu bıçak ile eşi Güleser K.'yı bacağının çeşitli yerlerinden bıçakladı. Evde bulunan kayınbaba Gazi Akkaya duruma müdahale etmek istediği sırada damadı Fatih K. tarafından kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybetmişti.

Kayınbabasını öldüren damat tutuklandı

Olay yerinden kaçarak evine giden Fatih K. ise kendi evinde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.