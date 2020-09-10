Ankara'nın Çubuk ilçesinde, 18 yaşındaki kızı Şeyma Yıldız'ı, internetten izlediği müstehcen videodaki kadına benzeterek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Harun Yıldız'ın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Yıldız, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmaya taraf avukatları ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da katıldı.

Mahkeme, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ile Ankara Barosu'nun duruşmaya katılma talebini reddetti. Mahkeme Başkanı Hasan Şatır, öldürülen Şeyma Yıldız'ın annesi Emine Yıldız'ın kocasından şikayetçi olup olmadığını sordu. Emine Yıldız şikayetçi olmadığını beyan etti.

Tanık olarak dinlenen Şeyma Yıldız'ın sınıf arkadaşı B.Y, "Bildiğim kadarıyla babasıyla arasında bir sorunu yoktu. Şeyma, bana bir şey anlatmadı. Erkek arkadaşı olup olmadığını da bilmiyorum." diye konuştu.

Şeyma Yıldız'ın abisi İlhami Yıldız da tanık olarak verdiği beyanında, "Olay günü babamla Şeyma arasında bir problem yoktu. Babam olaydan 3 gün önce şehir dışından eve geldiğinde bizimle ilgili bir sorunu yoktu ama geceleri uyumadığını gözlemledim. Neyi olduğunu sorduğumda, 'Bal kovanlarını indirdim, belim biraz ağrıyor onun dışında bir sorunum yok' dedi." ifadelerini kullandı.

Mahkeme Başkanı Şatır, tanığa, babasıyla arasında kardeşinin internetteki uygusunuz görüntüleriyle ilgili bir konuşma geçip geçmediğini sordu. Tanık İlhami Yıldız. "Böyle bir konuşma olmadı. Kız kardeşimin böyle bir görüntüsü olduğuna ihtimal vermiyorum. Kız kardeşimden eminim." yanıtını verdi.

Tanık ifadeleri tamamlanınca Başkanı Şatır, görüntülere ilişkin bilirkişi raporunun dava dosyasına girdiğini, görüntülerde kişinin maktul Şeyma olmadığının rapor edildiğini bildirdi.

Bilirkişi raporuna karşı beyanı sorulan sanık avukatı da müvekkilinin izlediği kişini kızı olduğunu söylediğini ve bu konuda da ısrarcı olduğunu aktararak, müvekkiline internet imkanı sağlanıp, görüntüleri tekrar izleyip mahkemeye delil olarak sunacaklarını söyledi.

Aile Sosyal ve Politikalar Bakanlığı avukatı ise talebin davanın esasını etkilemeyeceğini, sanığın öldürme kastıyla plan yaptığının ortada olduğunu belirterek, indirimsiz cezalandırılmasını talep etti.

Bilirkişi raporuna karşı beyanı sorulan sanık Harun Yıldız, "Bana ne ceza verecekseniz umrumda değil. Ben bu görüntülerle ilgili tekrar araştırma yapılmasını istiyorum. Ben zaten kızımın ölümüyle ilgili acı içindeyim istediğiniz cezayı verin." diye konuştu.

Cumhuriyet Savcısı ise sanık avukatının, dosyanın genişletilmesi talebinin reddine karar verilmesini isteyerek, esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.

Sanığın, kızı Şeyma Yıldız'a yönelik kasten öldürme suçunu işlediğini belirten savcı, "ağırlaştırılmış müebbet" hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme, sanık avukatının esasa ilişkin mütalaya karşı savunma hazırlaması için ek süre talebini kabul ederek, duruşmayı erteledi.