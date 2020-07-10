Son dakika haberi... Ankara'da kundaklandığı iddia edilen dükkan alev alev yandı - Son Dakika

Son dakika haberi... Ankara'da kundaklandığı iddia edilen dükkan alev alev yandı

Son dakika gelişmesine göre Ankara'nın Çankaya ilçesinde kundaklandığı iddia edilen hurda deposu olarak kullanılan işyeri alev alev yandı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde kundaklandığı iddia edilen hurda deposu olarak kullanılan işyeri alev alev yandı. Dükkandan yükselen alevler 4 katlı binanın ön cephesini de tutuşturdu.

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Yangın, saat 02.00 sıralarında Ankara'nın Çankaya ilçesi İncesu Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın altında bulunan dükkanda meydana geldi. Hurda deposu olarak kullanıldığı öğrenilen işyerinden yükselen alevleri gören bir taksici kornaya basarak apartmanda oturan vatandaşları uyandırdı. Korna sesine uyanan bina sakinleri yükselen alevleri ve dumanı görünce kendilerini dışarıya attı. Yangının büyümesiyle apartmanın 1. katında bulunan evin camları patladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Büyüyen alevlere müdahale eden itfaiye erleri, yangını yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından tamamen söndürdü. Öte yandan yanan apartmanda oturan ve yangından etkilenen küçük kız çocuğu dükkan sahiplerine tepki gösterdi.


Kundaklama iddiası


Çevredeki vatandaşların iddiası üzerine kundaklama ile ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, olayın görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Ayrıca apartman sakinleri, yan yana olan iki dükkan sahiplerinin arasında husumet olduğunu ve sık sık aralarında tartışma çıktığını da belirtti. - ANKARA

Çankaya, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 05:38 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Ankara'da kundaklandığı iddia edilen dükkan alev alev yandı - Son Dakika
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