Son dakika haberi... Ankara'da kuzenini öldüren sanığın yargılanmasına başlandı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Ankara'da kuzenini öldüren sanığın yargılanmasına başlandı

06.10.2022 16:30
Son dakika haberi... Ankara'da kuzenini öldüren sanığın yargılanmasına başlandı

Son dakika haber: Ankara'nın Altındağ ilçesinde yol kenarında bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan Şükrü Kerekli'nin katil zanlısı kuzeni Özgür Taylan Doğan'ın yargılanmasına başlandı.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde yol kenarında bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan Şükrü Kerekli'nin katil zanlısı kuzeni Özgür Taylan Doğan'ın yargılanmasına başlandı.

Ankara 37. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Doğan, maktulün yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Doğan, savunmasında, cinayeti maktulün kutsal değerlere hakaret etmesi üzerine işlediğini öne sürdü.

Cinayeti işledikten sonra neden maktulün aracını alıp kaçtığına ilişkin soru üzerine Doğan, " Antalya'ya gitmeye karar verdim. Burada bir sigara içip teslim olacaktım. Giderken yakalandım. Para ve cep telefonunu almadım. Sadece arabayı aldım, telefonu da arabadaydı." iddiasında bulundu.

Doğan, psikolojik sorunu bulunmadığını söyledi ve "Gayet iyiyim. İsterseniz hastaneye sevk edebilirsiniz." dedi.

Maktul Kerekli'nin annesi de sanığın yeğeni olduğunu, eşinden ayrıldıktan sonra maddi zorluklar yaşadığını, oğlunun da sanığa o dönem maddi destek verdiğini söyledi.

Avukat beyanının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek, davayı erteledi.

Olay

Şükrü Kerekli'nin cesedi, 22 Mart 2022'de Ulucanlar Caddesi'nde yol kenarında bulunmuştu.

Bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyen polis, Kerekli'nin katil zanlısı olduğunu belirlediği kuzeni Özgür Taylan Doğan'ı Afyonkarahisar'da yakalamıştı.

Doğan, "tasarlayarak öldürme" ve "yağma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanıyor.

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Kaynak: AA

Altındağ, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Ankara'da kuzenini öldüren sanığın yargılanmasına başlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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