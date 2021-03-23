Son dakika haberi: Ankara'da Milli Mücadele kahramanı Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan'ın anıt mezarının temeli atıldı - Son Dakika

Son dakika haberi: Ankara'da Milli Mücadele kahramanı Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan'ın anıt mezarının temeli atıldı

23.03.2021 15:35
Son dakika haberi: Ankara'da Milli Mücadele kahramanı Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan'ın anıt mezarının temeli atıldı, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Ankara'nın Haymana ilçesinde, Sakarya Meydan Muharebesi'nde şehit düşen Milli Mücadele kahramanı Tirebolulu 42. Alay Komutanı Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan için yapılacak anıt mezarın temel atma töreni düzenlendi.

Ankara'nın Haymana ilçesinde, Sakarya Meydan Muharebesi'nde şehit düşen Milli Mücadele kahramanı Tirebolulu 42. Alay Komutanı Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan için yapılacak anıt mezarın temel atma töreni düzenlendi.

Ankara Giresun Platformunca düzenlenen tören öncesi, Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut ile Tirebolu Belediye Başkan Yardımcısı Temel Cırıt arasında "kardeş ilçe" protokolü imzalandı.

Giresun Valisi Enver Ünlü, AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, AK Parti Giresun milletvekilleri Sabri Öztürk ve Cemal Öztürk'ün de bulunduğu törende, şehit Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan'ın mezarının başında dualar edildi ve anıt mezarın temeli atıldı.

Törene katılanlar, daha sonra Mangaldağı Şehitliği'ne ziyarette bulundu, 42. Alay Şehitleri Hatıra Ormanı Fidan Dikimi etkinliğinde yer aldı.

Şehit Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan, 1876'da Giresun'un Tirebolu ilçesi Cintaşı Mahallesi'nde doğdu.

Birinci Dünya Savaşı'na katılan Alparslan, Sakarya Meydan Muharebesi'nde gönüllü kurduğu 42. Alay'ın komutanlığını yaptı. Binbaşı Alparslan, muharebenin son kalesi Haymana'da yaklaşık 50 silah arkadaşıyla şehit düştü.

Binbaşı, Ankara, Şehit, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Ankara'da Milli Mücadele kahramanı Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan'ın anıt mezarının temeli atıldı - Son Dakika


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