Son dakika haberi... Ankara'da milli parklara yoğun ilgi - Son Dakika

BAŞKENT Ankara'da bayram tatilinin başlamasıyla birlikte vatandaşlar, koronavirüs salgınının da etkisiyle milli parklara ve mesire alanlarına akın etti.

Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte vatandaşlar, Ankara ve çevresindeki milli parklara kendilerini attı. Çamlıdere ilçesindeki asırlık çam ormanıyla ünlü Aluçdağı Milli Parkı da yoğun ilgi gördü. Çamlıdere Belediyesi, özellikle Haziran ayından itibaren hafta sonları Ankaralılar'ın yoğun ilgi gösterdiği milli park içine 300 çadır kapasiteli kamp alanı oluşturdu. Kamp alanının temizlik ve güvenlik ihtiyacını karşılan belediye, konaklayan kişilere duş imkanı da sağladı. Hafta sonları dolup taşan kamp, bayram tatili ile birlikte de yoğun ilgi gördü. Doğa sporları tutkunları bölgede yürüyüş, ATV ve bisiklet aktiviteleri yaparak stres attı.