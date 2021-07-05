Ankara'da yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, minibüsün çarpması sonucu öldü.
Sincan ilçesi Atatürk Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan A.D'ye (75), E.A. yönetimindeki 06 J 1316 plakalı yolcu minibüsü çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi geldi.
Sağlık ekiplerince Lokman Hekim Üniversitesi Ankara Hastanesi'ne kaldırılan A.D, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Minibüsün sürücüsü gözaltına alınırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: Ankara'da minibüsün çarptığı yaya hayatını kaybetti - Son Dakika