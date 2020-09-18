Ankara'da mobilya fabrikasında yangın - Son Dakika

ANKARA'nın Elmadağ ilçesindeki mobilya fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısmen kontrol altına alındı.

Yangın, saat 15.30 sularında ilçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi'ndeki mobilya fabrikasında çıktı. Neden çıktığı henüz bilenmeyen yangını fark eden fabrika çalışanları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine fabrikaya çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ayrıca, polis ekipleri de bölgede önlem aldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Fabrikanın üst katında etkili olan yangın, uzun uğraşlar sonucu kısmen kontrol altına alındı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında, söndürme çalışmaları devam ediyor.

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Haber: Fatih POYRAZ/ANKARA, -