Ankara'da nitelikli dolandırıcılık suçunu işledikleri tespit edilen şahıslara yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Alınan bilgilere göre nitelikli dolandırıcılık, yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından bugün gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Operasyonda danışmanlık sözleşmeleri, mağdurlara ait sözleşmeler ile çok sayıda defter ele geçirildi. - ANKARA
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi | Ankara'da nitelikli dolandırıcılıktan 30 gözaltı - Son Dakika