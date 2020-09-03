Son dakika haberi... Ankara'da orman yangını - Son Dakika

Ankara'da orman yangını
Çubuk Karagöl mevkiinde ormanlık alanda yangın çıktı
ANKARA - Ankara'nın Çubuk ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.
Alınan bilgiye göre, Çubuk ilçesi Karagöl mevkiinde ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Bölgeye Çubuk ve Akyurt ilçelerinden gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın söndürme çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 17:53 - Kaynak: İHA
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