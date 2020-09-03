Son dakika haberi... Ankara'da orman yangını - Son Dakika

Ankara'da orman yangını

Çubuk Karagöl mevkiinde ormanlık alanda yangın çıktı

ANKARA - Ankara'nın Çubuk ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Çubuk ilçesi Karagöl mevkiinde ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Bölgeye Çubuk ve Akyurt ilçelerinden gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın söndürme çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.