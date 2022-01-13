Otomobilin çarptığı yaya öldü - Son Dakika

Ankara'da otomobilin çarptığı yaya, olay yerinde hayatını kaybetti.
Altındağ ilçesi Çankırı Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Yıldırım'a, Dışkapı istikametine giden Ecmel Özdemir yönetimindeki 06 EG 0801 plakalı otomobil çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine, emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.
112 Acil Sağlık ekipleri, Yıldırım'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Otomobil sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kaynak: AA
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