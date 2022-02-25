Son dakika haberi | Ankara'da otomobilin çarptığı yol işçisi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haberi | Ankara'da otomobilin çarptığı yol işçisi hayatını kaybetti

25.02.2022 19:51
Son dakika haberi | Ankara'da otomobilin çarptığı yol işçisi hayatını kaybetti

Son dakika gündem haberine göre Ankara'nın Pursaklar ilçesinde yol kenarında çalışan işçi, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde yol kenarında çalışan işçi, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Çevre Yolu'nda, Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı bir şirkette görevli Yüksek Eroğlu (59), yol çalışması sırasında, Z.Ş. (35) yönetimindeki 06 BFT 584 plakalı aracın çarpmasıyla ağır yaralandı.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eroğlu, acil sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Sürücü Z.Ş. kazadan yara almadan kurtulurken, otomobil çekiciyle yoldan kaldırıldı.

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Pursaklar, Ankara, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Ankara'da otomobilin çarptığı yol işçisi hayatını kaybetti - Son Dakika


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