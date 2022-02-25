Ankara'nın Pursaklar ilçesinde yol kenarında çalışan işçi, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Çevre Yolu'nda, Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı bir şirkette görevli Yüksek Eroğlu (59), yol çalışması sırasında, Z.Ş. (35) yönetimindeki 06 BFT 584 plakalı aracın çarpmasıyla ağır yaralandı.
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Eroğlu, acil sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Sürücü Z.Ş. kazadan yara almadan kurtulurken, otomobil çekiciyle yoldan kaldırıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Ankara'da otomobilin çarptığı yol işçisi hayatını kaybetti - Son Dakika